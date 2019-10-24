Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar

Müslümanlar Cuma gününün huzuruyla birlikte yaşadığı sevinç ve mutluluğu etrafında bulunan diğer inananlarla paylaşarak dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Her hafta yapıldığı gibi bu hafta da müslümanlar mübarek cuma namazı için camileri dolduracak. Bu kıymetli günde ibadet etmeye hazırlanan müminler camiye gitmeden önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? sorularının yanıtlarını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Değerli müslümanlar için hazırladığımız içerikte Cuma namazı kılınışı ile ilgili tüm bilgileri ve abdest nasıl alınır sorusunun yanıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...