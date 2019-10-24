Doktoru tehdit etti ilanla özür diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda sinyallerini verdiği sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalar şimdiden çözüm üretmeye başladı. İstediği ilacı yazmayan doktoru tehdit eden Erol Koçyiğit'e verilen 'ilanlı özür dileme' cezası ve konunun savcılık uzlaştırma masasında çözüme kavuşturulması bir ilk oldu. Olayın mağduru Doktor Yusuf İzzettin Güven, "Usulsüz ilaç yazmamı istedi, reddedince de tehdit etti, saldırdı. Suç duyurusunda bulundum sonrasında olayın uzlaştırma ile çözülmesini önerdim. Çünkü mahkemeler ile hem kurumlar oyalanıyor hem de sorunu tam olarak çözemiyoruz. Bu kapsamda ilk vaka ile uzlaşma, sorunu anlama, suç ile yüzleşmeyi sağladık. Mahkeme böyle bir ceza verdi çünkü biz benden değil tüm sağlık personelinden özür dilemesi gerektiğini düşündük. Zaten Cumhurbaşkanımıza da bu çalışmanın taslağını iletmiştik" dedi.

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Doktor Güven, Türkiye'de bir ilk olan bu olayın benzer diğer vakalar için de uygulanabileceğini söyledi. Bu kapsamda bir çalışma da hazırladıklarını belirten Güven, arasında uzlaştırma ve algının değiştirilmesi gibi eklerin de olduğu çalışmayı Cumhurbaşkanlığı'na ilettiklerini ve yakında yeni uygulama ve çözüm önerilerini açıklayacaklarını söyledi.







Erol Koçyiğit, verdiği ilanla (üstte) Doktor Yusuf İzzettin Güven (sağda) ve sağlık çalışanlarından özür diledi.