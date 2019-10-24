Halit Ayar’ın adı anaokuluna verildi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen ay uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halit Ayar'ın adı anaokulunda yaşatılacak. İTÜ mezunu gencin adı Kızılay Annelerinin desteği ile Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan anaokuluna veriliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şubesince hayata geçirilen "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Sultanbeyli'deki Halit Ayar Kızılay Anaokulu'nun açılışı, 26 Ekim'de gerçekleştirilecek. Açılışa, Semiha Yıldırım ile Binali Yıldırım da katılacak.