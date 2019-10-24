Tuba Ünsal’a hapis şoku

İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile sevgilisi Tuba Ünsal'dan şikayetçi olmuştu. Vall, Karaloğlu'nun Meksika tatilinde boğazını sıkmaya çalıştığını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştığını, psikolojik şiddete uğradığını iddia ederek iki aylık koruma kararı aldırmıştı. Vall'ın iddiasına göre koruma kararı sürerken Karaloğlu, 21 Eylül'de bir eğlence mekânında kendisine hakaret edip küfretti. Tuba Ünsal da instagram'dan özel mesaj atıp hakarette bulundu. Yine iddiaya göre, 4 Ekim'de Karaloğlu ile Ünsal, Bebek semtindeki bir mekânda Vall'ın fotoğraflarını çekip el kol hareketi yaptı. Yaşadıkları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Elisabeth Mas Vall, koruma kararına uyulmaması nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 10 gün zorlama hapis talep etti. Avukatı, dilekçede, "Karşı taraf, müvekkilimi aşağılamayı ve ona hakaret etmeyi, küçük düşürmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Ülkede yabancı vatandaş olan müvekkilimi korkutarak ülkesine geri dönmeyi, çocuğunu da elinden alıp evlilik dışı ilişkilerini rahatça yaşamayı planlamaktadırlar" dedi.

Mahkeme kararını verdi ve talebi haklı bularak Karaloğlu ile Ünsal hakkında 3'er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Şimdi iki ismin karara itiraz etmesi bekleniyor. Karaloğlu ile Ünsal'ın itirazı reddedilirse ikisi de 3'er gün cezaevine girecek.

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