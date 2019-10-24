Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hava durumu ile ilgili son dakika haberi! Meteoroloji bu iller için uyarı yayınladı - 25 Ekim Cuma 2019

ile ilgili haberi! bu iller için uyarı yayınladı - Cuma 2019

ile ilgili 'den uyarısı geldi. Sonbahar başlangıcı ile birlikte hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve yağışların artış göstermesi nedeniyle hava durumu tahmin raporlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019 tarihli hava durumu tahminlerine göre başta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok il ve ilçemizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bugüne ait bölgelerimize göre ve saatlik hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:56
Hava durumu ile ilgili son dakika haberi! Meteoroloji bu iller için uyarı yayınladı - 25 Ekim Cuma 2019

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava durumu ile ilgili son dakika haberi! Meteoroloji bu iller için uyarı yayınladı - 25 Ekim Cuma 2019
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN