Hava durumu ile ilgili son dakika haberi! Meteoroloji bu iller için uyarı yayınladı - 25 Ekim Cuma 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…

