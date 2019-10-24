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girişinde korku dolu anlar

İstanbul girişinde yanan VIP minibüs kayarak çarptığı polis aracının da yanmasına neden oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:43
Havalimanı girişinde korku dolu anlar

Olay saat 10.30 sıralarında İstanbul girişinde, giden yolcu terminaline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalimanına yolcu getiren Beser Kuzu'nun kullandığı, 59 TR 600 plakalı VIP minibüs yanmaya başladı. Aracın ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı anında yolun ortasında durdurarak yolcusu ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Bu sırada yangını gören havalimanı girişindeki polis ekipleri, yanan aracın olduğu yere ekibe ait araç ile gelerek, yolu anında trafiğe kapattı.

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Havalimanı girişinde korku dolu anlar
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