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İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

'in Bornova ilçesinde, parkta otururken trafikte tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ayhan ve Erhan Ö. kardeşler, yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:12
İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak'taki parkta meydana geldi. Erhan Ö. ve ve kardeşi Ayhan Ö. otomobille trafikte seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, evlerinin yakınındaki parka gitti. Erhan Ö. ve Ayhan Ö., burada otururken tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saçmaların isabet ettiği kardeşler, mahalleli tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı
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