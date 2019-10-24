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! 'de 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

’ın ilçesinde yaşanan olayı kan dondurdu! Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi’nde yaşanan olayda E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:01
SON DAKİKA! Aydın Nazilli'de 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

'ın ilçesinden gelen haberi kan dondurdu. Annesi ve erkek arkadaşının uyuşturucu içtiği sırada duman etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi'nde yaşanan olayda korkunç olayın detayları hastanede ortaya çıktı.

10 AYLIK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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SON DAKİKA! Aydın Nazilli'de 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
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