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'da eşini yakarak öldüren adamdan açıklaması geldi! "BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ MI?"

ATV gündüz kuşağının en önemli programlarından olan ile Tatlı Sert'te eşini yakarak öldüren adamdan açıklamalar geldi. "Eşim kayıp" diye programa gelip onu arayan sonrasında ise katilin kendisi olduğu ortaya çıkınca tutuklanan adamın açıklamaları kan dondurdu. 'de meydana gelen olayda karısının hastalığı sebebi ile sürekli unutkanlık yaşamasının kendisini sinirlendirdiğini söyleyen adam polise öyle açıklamalar yaptı ki izleyenler şok oldu. İşte kan donduran son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 18:58
Müge Anlı'da eşini yakarak öldüren adamdan son dakika açıklaması geldi! BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ MI?

'de eşini yakarak öldürüp "eşim kayıp" diyerek 'ya başvuran adamdan gelen açıklamaları gündeme bomba gibi oturdu. Eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerini kamufle eden yaşlı adam, karısının hastalığı sebebi ile sürekli unutkanlık yaşadığı ve bu duruma sinirlendiği için onu öldürdüğünü söyledi. Ancak konu ile ilgili geri kalan detaylar ise kan dondurdu. Katil adam öyle şeyler söyledi ki duyanlar şoka girdi.

İşte tüyler ürperten cinayet hakkındaki son dakika gelişmeleri...

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Müge Anlı'da eşini yakarak öldüren adamdan son dakika açıklaması geldi! "BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ MI?"
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