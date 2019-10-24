Müge Anlı'da eşini yakarak öldüren adamdan son dakika açıklaması geldi! "BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ MI?"

Kayseri'de eşini yakarak öldürüp "eşim kayıp" diyerek Müge Anlı'ya başvuran adamdan gelen son dakika açıklamaları gündeme bomba gibi oturdu. Eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerini kamufle eden yaşlı adam, karısının hastalığı sebebi ile sürekli unutkanlık yaşadığı ve bu duruma sinirlendiği için onu öldürdüğünü söyledi. Ancak konu ile ilgili geri kalan detaylar ise kan dondurdu. Katil adam öyle şeyler söyledi ki duyanlar şoka girdi.

İşte tüyler ürperten cinayet hakkındaki son dakika gelişmeleri...