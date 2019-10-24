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Okulda dehşet! İki oğlu ile öğretmene saldırdı

'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmene acımasızca tekme atan şahıslar daha sonra okuldaki görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:35
Okulda dehşet! İki oğlu ile öğretmene saldırdı

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.

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ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİN DURUMUNU KONUŞMAK ÜZERE OKULA ÇAĞIRDI

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti. Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okulda dehşet! İki oğlu ile öğretmene saldırdı
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