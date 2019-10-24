Rüyada kurbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbağa görmenin manası - Rüya tabirleri

Rüyada kurbağa görmek oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Rüyada kurbağa görmek ile ilgili hem psikolojik hem de simgesel yorumlar vardır. Peki, rüyada kurbağa görmek ne anlamak gelmektedir ve nasıl yorumlanır? Haberimizde, rüyada yatağınızda kurbağa görmek, Rüyada kurbağa öldürmek, Rüyada kurbağa yemek gibi birçok farklı başlıkta rüya ile ilgili yorumları okuyabilirsiniz…

Rüyada evde bir kurbağa görmek

Rüyada kapının önünde veya evin içinde kurbağa görmeniz, yakın zamanda misafir gelmesine işaret etmektedir. Bununla birlikte, misafirin davetsiz olması muhtemeldir.

Rüyada yatağınızda kurbağa görmek

Yatakta kurbağa görmek, yakın gelecekte aşkla ve ilişkilerle karşılaşacağınızı göstermektedir. Ancak ilişkinin kısa sürmesi muhtemeldir. Bununla birlikte, kendinizi, kısa süre içerisinde bu ilişkiye bağlanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Rüyada yatakta kurbağa görmek ,eski kız veya erkek arkadaşınla tekrar bir araya gelmeniz anlamı da taşıyor olabilir.

Rüyada kurbağa öldürmek

Rüyada kurbağa öldürmek, istediğini başaramadığın anlamına gelir. Başarılı olmayı umduğunuz iş girişimlerine para ve zaman harcayacaksınız. Kendi başarısızlıklarınız için başkalarını suçluyorsunuz.

Rüyada kurbağa yumurtası görmek

Rüyada kurbağa yumurtası görmek arkadaşlar arasında devam eden problemli ilişkilerin, bazı kişilerin arabuluculuk yapmasının ardından tatlıya bağlanacağına, bu sebeple arkadaşlar arasındaki hasretle beklenen saadet ortamının eski durumuna dönecek diye yorumlanır.

Rüyada kurbağa yemek

Rüyada kurbağa yemek, yapmanız gereken hoş olmayan görevlerin olduğunu gösterir. Kurbağalar gerçekten lezzetliyse, rahatsız edici durumunuzdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştığınızı gösterir.

Rüyada kurbağa yakalamak

Rüyada kurbağa yakalamak hayatınızla ilgili dikkatsizliğinizi gösterir. Kimlerle ilişki kurduğunuz konusunda seçici olmuyorsunuz. Bu toksik ilişki zihinsel sorunlara neden olabilir.

Rüyada kurbağa ezmek

Hayalinizdeki zayıf bireyler üzerinde, özellikle de finansmanlar üzerindeki gücünüzü artırmanız ve kullanmanız gerektiğine işaret eder. Belki de hedeflerinize ulaşmak için rakiplerinizin seslerini susturmanız gereken bir durumdasınızdır.

Rüyada kurbağa ısırması ya da kurbağanın saldırması

Rüyada kurbağa ısırması ya da rüyada kurbağa saldırması, biri tarafından dışlanmak veya bir işe zorlanmak zorunda kalacağınızı gösterir. Hayır demeniz oldukça zor olabilir, ancak yalnızca diğer kişilerin istenmeyen gelişmeleri karşısında kendilerini tamamen iğrenç hissedeceksiniz.

Rüyada kurbağa ölüsü görmek

Rüyada kurbağa ölüsü görmek emek etmeye ve uğraş vermeye, çabuk kırılmaya ve hayatınıza giren insanları kendi açınızdan sınavdan geçirmeye delalet etmektedir. işini bilen bayana alamet eder.

Rüyada uçan kurbağa görmek

Rüyadaki uçan kurbağa, bazı hedeflere doğru büyük adımlar attığınızı gösterir. Nefes kesen adımları işaret edebilir ve motivasyonunuz ile görüşlerinizi olumlu yönde değiştirebilir.

Rüyada zıplayan kurbağa görmek

Herhangi bir yöne atlamaksızın sıçrayan veya zıplayan kurbağa görmek, bağlılığınızın olmadığını gösterir. Bir şeyden diğerine geçme eğilimin var.