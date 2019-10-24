Rüyada nar görmek ne anlama gelir? Rüyada nar yemek ve görmek ile ilgili rüya tabirleri yorumu

Rüyada nar görmek, uyurken karşılaşılan nadir durumlardan biridir. Bununla birlikte rüyada nar görmek ile ilgili birçok farklı yorum vardır. Nar pahalı meyvelerden biri olarak kabul edilir. Rüyada nar görmenin bir zenginlik işareti/habercisi olarak görülmesinin sebeplerinden biri de bu. Basit bir ifadeyle, rüyada nar görmek, zenginlik habercisi olarak adlandırılır.

Bu tatlı ve koyu kırmızı meyvenin sağlığa birçok yararı vardır. Bu nedenle, narla ilgili rüyalar size sağlığınız ile ilgili kötü ya da iyi habereler verebilir. Mevcut sağlık durumunuza göre senaryo onaylanabilir.

Nar ile ilgili bazı olumsuz anlamlar da var. Örneğin, kırılmış bir nar boşanma veya ayrılma şansını temsil eder. Rüyasında nar yiyen sağlıklı bir insan, sağlık durumunun belirtisi olabilir.

Zenginlik ve sağlığın yanı sıra, rüyada nar görmek, arzuyu ifade eder. Bunun yanı sıra gelecekte bir ilişki yaşayacağınıza işaret ettiği söylenir. Ancak, bu ilişkinin duygusal değil, şehvete dayalı olacağı yorumlanmaktadır. Nar taneleri yemek de, hayatında olan bir şeyin yakında sona ereceğine işaret ediyor.

Rüyada nar kabuğu yemek

Bir hasta rüyasında nar yerse hastalığından kurtulacağı anlamına gelir. Rüyadaki bir nar ayrıca bir sandık, bir arı kovanı veya bir bal peteği anlamına gelir. Eğer tohumlar rüyada beyazsa, az para kazanmayı parayı temsil ediyorlar. Eğer kırmızılarsa, o zaman büyük bir kârı temsil ederler. Rüyadaki nar da korku veya yolculuk anlamına gelir. Rüyada görülen çürük ya da sararmış bir nar, iffetsiz bir kadını temsil eder. Rüyada ekşi nar yemek, yasadışı parayı, endişeleri veya rahatsızlıkları temsil eder.

Nablusi: Rüyada görülen nar, eğer tatlı olursa birikmiş mala, bazan hanıma, bazan da imar edilmiş nahiyeye, mal ve çocuğa clelalet eder. Nar, rüyayı görenin haline göre bin, yüz veya on dirhem ile tabir edilir. Nar, sultan için şehir ile tabir edilir ki, onu kırdığında bir şehri feth eder. Narın kabuğu o şehrin suru, daneleri onun halkı, içi de şehrin malıdır.

Bir kimse rüyada narın kabuğunu yese hastalığından iyileşir. Nar, kilitli sandık ile de tabir edilir. Bazan nar, bal arısının kovanına ve bal mumuna delalet eder. Eğer narın danesi beyaz olursa, gümüşe, kırmızı olursa altına delalet eder. Denilmiştir ki nar, korku ve bağırmaya, veya bir yere gitmeye delalet eder.

Nar, hanım ile tabir edildiği zaman o hanım güzeldir. Eğer nar bütün ve sağlam olursa, o kadın bekardır. Eğer nar kırık olursa o kadın duldur. Kötü kokulu nar, iffetsiz bir kadındır.

Ekşi nar, haram maldır. Bazıları, üzüntü ve kederdir, dediler.

Bir kimse rüyada nar satsa o adam dünyayı ahirete tercih eder. Narı sıkmak suyunu içmek, kişinin kendi nefsi için olan nafakasıdır. Ekşi veya tatlı olduğu bilinmeyen nar, tatlı hükmündedir.

Nar ağacı, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir. Onun dikenleri o kimseyi günah ve fuhşiyattan men eder. Eğer o kimse sultan ise, saltanatında sultanlara galip gelir. Tüccar ise, ticareti çok olur.

Nar ağacını kesmek, akrabaları ziyaret etmemeye delalet eder.

Bazen de nar ağacı korku ve bağırmaya delalet eder.

Bazıları da narın tatlısı, çetinlik ve meşakkatle hasıl olan rızık-tır. Ekşisi üzüntü ve kederdir. Ekşi ve tatlısının karışık olması şüpheli olan maldır, dediler.

Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: Mevsiminde nar görmek; maldır. Mevsimi haricinde aynı rüya hayra yorulmaz.

İbn-i Şirin diyor ki: Nar, zengin bir kadına, mala yahut nakit paraya işarettir. Ekşi nar yiyen, mal yönünden mahzun olur veya zengin bir kadınla evlenir, eline mal geçer.

Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Tatlı nar yiyenin eline, bin altın geçer. Kışın nar yemek; iyi değildir. Ekşi nar, her mevsimde hayırsızdır. Mayhoş narın tabiri daha hafiftir.

Narı ne zaman olursa olsun, ağaçtan toplandığını görmek; iyiye yorulmaz. Tatlı narı kabuğuyle veya tamamen yiyen, malından faydalanır.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Toplu mal, iyi bir zevce ve bakımlı memleket.

İsmail El Eş-as, bir padişahın nar almasını, görmesini veya yemesini; bir memleketi feth etmesiyle tabir ediyor. Bu rüyayı memurun görmesi makamdır, tüccarın görmesi, kardır. Fakir için de fena değildir.

Bazılarına göre nar, evlattır. Bir narı kırdığını yahut yediğini gören cariye alır, rüya sahibi, ehl-i fesattan ise, ceza görür. Memur ise padişah sayesinde mal kazanır. Bir narı açtığını gören, hiç bilmediği bir memlekete gider. Nar ekşiyse gittiğine pişman olur.

Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Nar; kadın için, zinete, erkek için; çocuğa, memur için; terfiye, vali için; nüfuza, tüccar için; kazanca, çiftçi için; berekete delalet eder. Kırmızı taneli ve tatlı nar bulmak; helal paraya, ekşi ise; harama işarettir.

Taneleri tatlı beyaz ise, mal helaldir. Sağlıklı bir adamın rüyada ekşi nar görmesi hastalığa, hasta birinin nar yemesi ie, mala delalet eder. Nar sattığını gören, dünyayı ahirete tercih eder. Pişmiş yemekte nar tanesi görmek; helal malla yorumlanır. Nar suyunu sıkıp içmek, aileyle uyumlu olmaktır.