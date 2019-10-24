Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Ekim Çarşamba MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı BURADA!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunları arasında en çok tercih edilenlerin başına gelen Sayısal Loto'da heyecan dorukta. Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez oyunu olan bu şans oyununda geçtiğimiz hafta 2 milyonluk büyük ikramiye sahibini bulmuştu. 1264. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemleri ve en çok çıkan numaralara ilişkin detaylar...

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Ekim; 07, 17, 28, 30, 36, 41

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.