Son Dakika: Muğla'da 4.6 ve 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Akdeniz peş peşe sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı zamanda 00:10'da ise aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Yaşanan son dakika depreminin şiddetinin de normalden yüksek olması vatandaşlarda endişe ve panik yarattı.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AKDENİZ PEŞ PEŞE SALLANDI! AKDENİZ'DE DEPREM!

İLK DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Muğla'nın Dalaman İlçesi açıklarında meydana gelen 2. depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.