Son dakika haberi! O ilde korkutan deprem: Peş peşe sarsıntılar hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Karabük Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu depremin ardından merkez üssü Akdeniz olan ve 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin tüm detaylarına ilişkin son dakika bilgileri...