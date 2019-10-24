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Son dakika haberi! O ilde korkutan : Peş peşe sarsıntılar hissedildi! İşte son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi ile AFAD son depremler listesi verilerine göre 'te korkutan bir meydana geldi. Karabük Yeşilköy - Yenice olan depremin ardından şiddetli bir deprem de Akdeniz'de meydana geldi 4.6 şiddetindeki bu deprem Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntıyla vatandaşlar panik yaşadı. İşte meydana gelen depreme ilişkin son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:55
Son dakika haberi! O ilde korkutan deprem: Peş peşe sarsıntılar hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Karabük Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu depremin ardından merkez üssü Akdeniz olan ve 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin tüm detaylarına ilişkin son dakika bilgileri...

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Son dakika haberi! O ilde korkutan deprem: Peş peşe sarsıntılar hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...
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