Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sis, 9 şehir için sağanak yağış uyarısı; plan yapacaklar dikkat!

Sabah saatlerinden itibaren yer yer gece de etkili olacak bir sis havası İstanbul'da gözlemlenecek. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'da hafta sonu tatili ile resmi tatili birleştirecek vatandaşlar planlar yaparken hava durumunun açıklamalarını da yakından takip ediyor. Yurt genelinde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 9 ilde sağanak yağış bekleniyor!