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: 'den için sis, 9 şehir için sağanak yağış uyarısı; plan yapacaklar dikkat!

'den açıklaması geldi! Hafta sonuna yaklaşırken 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması, 29 Ekim Salı gününün de tatil olmasıyla birlikte hava durumu hakkındaki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Meteoroloji, 9 şehir için sağanak yağış uyarısında bulunurken 'da ise sabah saatlerinde sisli ve puslu bir hava bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu bildirimi...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:04
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sis, 9 şehir için sağanak yağış uyarısı; plan yapacaklar dikkat!

Sabah saatlerinden itibaren yer yer gece de etkili olacak bir sis havası 'da gözlemlenecek. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'da hafta sonu tatili ile resmi tatili birleştirecek vatandaşlar planlar yaparken hava durumunun açıklamalarını da yakından takip ediyor. Yurt genelinde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 9 ilde sağanak yağış bekleniyor!

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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sis, 9 şehir için sağanak yağış uyarısı; plan yapacaklar dikkat!
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