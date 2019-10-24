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Son Dakika: canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin o kayıtlara ulaşıldı! Kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü?

ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayeti bugün de işlenmeye devam edilirken, canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. yaşandı. Bilindiği gibi, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde evinde öldürülmüş, iki gün sonra ise kızı ve akrabası tarafından çekyat içerisinde naylonlanmış ve kefenlenmiş cesedine ulaşılmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da flaş bir gelişme yaşandı. Hatice'nin avukatı Mehmet Kozan, cinayet gününe ait kamera ve diğer kayıtlar hakkında şok eden detayları paylaştı. Öte yandan, Yunus Kahraman da çağrılar sonucu programa katılacağını duyurdu. İşte, 24 Ekim 2019 Perşembe günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları;

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:10
Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin o kayıtlara ulaşıldı! Kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü?

Gülümser Bulut'u kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü? Bugün de, canlı yayınında bu sorunun yanıtı aranmaya çalışılırken çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Hatice Ayhan'ın amcası tarafından flaş açıklamalar yapılırken Gülümser Bulut'un Yunus Kahraman'ın annesi Kâmile tarafından rahatsız edildiği; hatta kavga edip saksıların üzerine düştükleri iddia edilmişti. Programın bugünkü canlı yayınına Gülümser Bulut'un akrabaları ile kızı Haticen Ayhan ve avukatı Mehmet Kozan katıldı. Avukat Kozan, Müge Anlı'nın programında Yunus Kahraman'ın cinayet günü neler yaptığına ait kamera görüntülerine ulaştığını belirtti. Ortaya çıkan gerçekler ise, izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNE İLİŞKİN SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Programın bugünkü (24 Ekim 2019 Perşembe) canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi. Avukat Mehmet Kozan, en önemli şüpheli olarak gösterilen Yunus Kahraman hakkındaki ulaştığı bilgileri milyonlar ile paylaştı. Bu bilgiler eşliğinde, Gülümser Bulut cinayeti bambaşka bir boyuta taşındı. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar...

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Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin o kayıtlara ulaşıldı! Kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü?
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