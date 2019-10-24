Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin o kayıtlara ulaşıldı! Kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü?

Gülümser Bulut'u kızı mı yoksa akrabası mı öldürdü? Bugün de, Müge Anlı canlı yayınında bu sorunun yanıtı aranmaya çalışılırken çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Hatice Ayhan'ın amcası tarafından flaş açıklamalar yapılırken Gülümser Bulut'un Yunus Kahraman'ın annesi Kâmile tarafından rahatsız edildiği; hatta kavga edip saksıların üzerine düştükleri iddia edilmişti. Programın bugünkü canlı yayınına Gülümser Bulut'un akrabaları ile kızı Haticen Ayhan ve avukatı Mehmet Kozan katıldı. Avukat Kozan, Müge Anlı'nın programında Yunus Kahraman'ın cinayet günü neler yaptığına ait kamera görüntülerine ulaştığını belirtti. Ortaya çıkan gerçekler ise, izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNE İLİŞKİN SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Programın bugünkü (24 Ekim 2019 Perşembe) canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi. Avukat Mehmet Kozan, en önemli şüpheli olarak gösterilen Yunus Kahraman hakkındaki ulaştığı bilgileri milyonlar ile paylaştı. Bu bilgiler eşliğinde, Gülümser Bulut cinayeti bambaşka bir boyuta taşındı. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar...