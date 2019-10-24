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: Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen bebeğin annesi hakkında karar verildi! 10 aylık bebeğin son durumu ne?

'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen 10 aylık bebeğin annesi hakkında gelişmesi yaşandı. Annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrar dumanından etkilendiği ve bu sebepten ötürü hastaneye kaldırıldığı iddia edilen 10 aylık Muhammet bebeğin hastanedeki tedavisi halen sürerken gözaltına alınan bebeğin annesi . tutuklandı. Konuyu ortaya çıkaran anneanne ise polise verdiği ifadede gerçeği ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 21:59
SON DAKİKA: Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen bebeğin annesi hakkında karar verildi! 10 aylık bebeğin son durumu ne?

Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen 10 aylık Muhammet bebeğin annesi hakkında gelişmesi yaşandı. Anne . (23) ile erkek arkadaşı Deniz Y. (20) olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Anneannenin hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı ile kızının erkek arkadaşının evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini belirten kadının açıklamaları herkeste şok etkisi yarattı. Gelen son dakika bilgisine göre; anne Gül Ç. tutuklandı. Peki 10 aylık bebek Muhammet'in son durumu nasıl?

İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen bebeğin annesi hakkında karar verildi! 10 aylık bebeğin son durumu ne?
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