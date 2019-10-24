SON DAKİKA: Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen bebeğin annesi hakkında karar verildi! 10 aylık bebeğin son durumu ne?

Uyuşturucudan zehirlendiği iddia edilen 10 aylık Muhammet bebeğin annesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Anne Gül Ç. (23) ile erkek arkadaşı Deniz Y. (20) olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Anneannenin hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı ile kızının erkek arkadaşının evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini belirten kadının açıklamaları herkeste şok etkisi yarattı. Gelen son dakika bilgisine göre; anne Gül Ç. tutuklandı. Peki 10 aylık bebek Muhammet'in son durumu nasıl?

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