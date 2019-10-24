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Son depremler: ve en son depremler listesi (GÜNCEL)

Ülkemizde yaşanan son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. ve en son depremlerin nerede olduğu belli oldu. Türkiye’de yaşanan son depremler vatandaşları tedirgin etmeye ve korku yaşatmaya devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ En son nerede oldu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. İşte 24 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi (GÜNCEL)

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:49
Son depremler: 24 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi (GÜNCEL)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı verilere göre son depremler listesi merak edildi. Dünyada ve ülkemizde yaşanan depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Güncel verilerle birlikte on binlerce vatandaş '' en son deprem nerede oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. 23 Ekim Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı son depremler listesine haberimizde yer verdik.

SON DEPREMLER: EN SON DEPREM NEREDE OLDU? AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.24 09:58:20  37.2118   26.9863        5.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.24 09:37:28  37.1242   26.7735        3.6      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.24 09:24:29  39.1990   27.6240        0.0      -.-  1.6  -.-   SOMA (MANISA)                                     İlksel
2019.10.24 08:17:13  37.3088   28.8790        7.2      -.-  2.3  -.-   KAYABASI-KALE (DENIZLI)                           İlksel
2019.10.24 07:24:33  40.2812   24.0952        3.5      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.24 07:00:28  40.2898   24.0153       11.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.24 06:50:00  40.3088   34.3793        7.7      -.-  1.7  -.-   IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)                           İlksel
2019.10.24 06:41:25  40.5073   34.5500       10.1      -.-  2.2  -.-   HACIAHMETDERESI-(CORUM)                           İlksel
2019.10.24 04:20:39  35.8527   30.4640       11.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.24 03:23:36  36.0168   29.7248        6.3      -.-  2.0  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2019.10.24 02:41:54  40.4393   27.0683       12.1      -.-  1.9  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel
2019.10.24 00:41:55  36.7862   34.3668        7.5      -.-  1.4  -.-   KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)                        İlksel
2019.10.24 00:16:44  41.2498   24.7680        5.4      -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.23 23:58:51  37.0368   28.2875       10.7      -.-  1.0  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2019.10.23 23:53:36  37.1965   28.5115       16.0      -.-  1.0  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel
2019.10.23 23:08:29  36.7453   33.4833        6.3      -.-  2.1  -.-   TOPLUCA-MUT (MERSIN)                              İlksel
2019.10.23 22:20:26  35.3905   28.1432       23.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD VERİLERİ:

Tarih (TS)24.10.2019 - 10:21:33

Büyüklük 1.6 (ML)

Ülke Türkiye

İl Erzincan

İlçe Otlukbeli

Köy-

Diğer-

Enlem39.9485 (K)

Boylam40.0111 (D)

Derinlik7.12 (KM)

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