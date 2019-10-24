Son depremler: 24 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi (GÜNCEL)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı verilere göre son depremler listesi merak edildi. Dünyada ve ülkemizde yaşanan depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Güncel verilerle birlikte on binlerce vatandaş '' en son deprem nerede oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. 23 Ekim Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı son depremler listesine haberimizde yer verdik.

SON DEPREMLER: EN SON DEPREM NEREDE OLDU? AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.24 09:58:20 37.2118 26.9863 5.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.24 09:37:28 37.1242 26.7735 3.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.24 09:24:29 39.1990 27.6240 0.0 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA) İlksel 2019.10.24 08:17:13 37.3088 28.8790 7.2 -.- 2.3 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel 2019.10.24 07:24:33 40.2812 24.0952 3.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.24 07:00:28 40.2898 24.0153 11.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.24 06:50:00 40.3088 34.3793 7.7 -.- 1.7 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.10.24 06:41:25 40.5073 34.5500 10.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel 2019.10.24 04:20:39 35.8527 30.4640 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.24 03:23:36 36.0168 29.7248 6.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.10.24 02:41:54 40.4393 27.0683 12.1 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.24 00:41:55 36.7862 34.3668 7.5 -.- 1.4 -.- KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.10.24 00:16:44 41.2498 24.7680 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.23 23:58:51 37.0368 28.2875 10.7 -.- 1.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.23 23:53:36 37.1965 28.5115 16.0 -.- 1.0 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.10.23 23:08:29 36.7453 33.4833 6.3 -.- 2.1 -.- TOPLUCA-MUT (MERSIN) İlksel 2019.10.23 22:20:26 35.3905 28.1432 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD VERİLERİ:

Tarih (TS)24.10.2019 - 10:21:33

Büyüklük 1.6 (ML)

Ülke Türkiye

İl Erzincan

İlçe Otlukbeli

Köy-

Diğer-

Enlem39.9485 (K)

Boylam40.0111 (D)

Derinlik7.12 (KM)