Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, (55) tartıştığı kardeşi 'ı (50), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 20:43
Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Alpagut Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Ulutaş, aynı evde yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Ulutaş, evdeki pompalı tüfeği alıp, kardeşi Hasan Ali Ulutaş'a ateş açtı.


(Tahir Ulutaş)

Hasan Ali Ulutaş, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken Tahir Ulutaş, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verip, kardeşini vuruduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ali Ulutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Ulutaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


(Hasan Ali Ulutaş)

Evli ve 1 çocuk babası Hasan Ali Ulutaş'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN