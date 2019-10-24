Tuğba Ekinci’ye doktora hakaretten ceza

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Şarkıcı Tuğba Ekinci ve sağlık ocağında tartıştığı doktora, karşılıklı şikâyet sonucu yargılandıkları davada ceza çıktı.İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına göre, 24 Ekim 2017'de eli kesilen bir arkadaşı için Beşiktaş 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Tuğba Ekinci, arkadaşıyla ilgilenmedikleri iddiasıyla doktorlarla tartışma yaşadı. Ekinci geçen yıl bu kez kendisi için aynı merkeze gitti. Ancak iddiaya göre Dr. Bilge Atlas Kaplan, önceki tartışmayı gerekçe gösterip şarkıcıyı tedavi etmedi. Hakim, doktora 2 ay 15 gün, Tuğba Ekinci'ye 2 bin 700 lira para cezası verdi. Doktorun cezası ertelenirken, Ekinci'nin cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilmedi.