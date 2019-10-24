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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! listesinde bu hafta neler var? - 24 Ekim Perşembe

zincir marketlerinde her hafta uygun fiyata ürünler satışa çıkarılıyor. Bu ürünlerin özellikleri ve fiyatları ise kataloğu ile yayınlanıyor. 24 Ekim Perşembe günü için merakla beklenen liste de bu haftanın başında yayınlandı. Peki, yeni A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Listede, akıllı telefon ve televizyondan, birçok teknoloji ürünü ve ev eşyasına kadar birbirinden cazip fiyata farklı ürünler bulunuyor. İşte yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:08
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? - 24 Ekim Perşembe

Yeni A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her perşembe mağazanın tüketicileri tarafından araştırlan A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merak konusu oldu. Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu, marketler zincirinin internet sitesinde ve mağazalarında yayınlandı. Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Samsung akıllı telefon ve Samsung FULL HD televizyon, 24 Ekim perşembe günü indirimli fiyatı ile mağazalardaki yerini alacak. Haberimizde, A101 aktüel ürünler listesini bulabilir, yeni haftaya ait aktüel ürünlerin özellikleri ve fiyatları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 EKİM PERŞEMBE

A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşmak için tıklaynız.

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? - 24 Ekim Perşembe
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