28 Ekim tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil olacak mı?

Cumhuriyet bayramı için araştırmalar özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından günlerdir araştırılıyor. 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından cevap arıyor. Ülkemiz adına oldukça önemli olan bu tarih M. Kemal Atatürk'ün tanımıyla en büyük bayram olarak nitelendiriliyor. Okullarda ve çeşitli yerlerde törenler düzenlenerek tam 96 yıldır coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Peki, Bu sene 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2019 takviminde bu yıl Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler merakla pazartesi günü tatil mi sorusuna cevap arıyor. Haberimizin devamında resmi tatil ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…