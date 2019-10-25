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Son Dakika: Aydın'da öldüren şantaj! 24 günde 126 kez...

Aydın'da son dakika gelişmesi yaşandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde ölümle sonuçlanan bir şantaj olayı ortaya çıktı. Aydın’da trenin önüne atlayarak eden ’u şantajlarıyla ölüme sürüklemekten yargılanan Oktay Ö.’nün, ‘Onunla 3 aydır konuşmadık’ yalanını baz istasyonu kayıtları ortaya çıkardı. Oktay Ö, genç kadınla 24 günde 126 kez görüşmüş.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:32
Son Dakika: Aydın'da öldüren şantaj! 24 günde 126 kez...

Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin altına atlayarak canına kıyan Sibel Aksoy'u, şantaj yaparak intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan sevgilisi Oktay Ö'nün mahkemedeki 'Sibel ile son 3 ay içinde görüşmedim' savunmasını büyük ölçüde çürütecek yeni bir belge ortaya çıktı.

Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda sanık Oktay Ö'nün baz istasyonu kayıtlarında Sibel Aksoy ile intiharından önceki 24 günde tam 126 kez görüştüğü belirlendi. Baz istasyonu kayıtlarının ardından mahkemenin nihai kararını vermesi bekleniyor. Efeler ilçesinde 23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Sibel Aksoy, kendini trenin önüne atarak yaşamına son verdi. Korkunç ölümün ardından Sibel Aksoy'un yakınları, intihardan 10 gün önce Oktay Ö'nün kendisinden ayrılmak isteyen Sibel Aksoy'a, "Benden ayrılırsan cep telefonumda bulunan sana ait fotoğrafları köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediğini ileri sürerek kendisinden şikayetçi oldular.

2 GSM HATTI VAR

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli Oktay Ö, hakkında tehdit ve şantaj iddiasıyla açılan davada sona gelindi. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, sanık Oktay Ö'nün kendisine ait iki GSM hattının baz istasyonu kayıtlarında, sonu '9641' olan telefonundan genç kadının evinin yakınlarında 126 kez kendisiyle iletişim kurduğu tespit edildi. (Yeniasır)

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