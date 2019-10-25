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Aktüel ürünler bugün satışa çıkıyor! 25 Ekim Cuma listesinde bu hafta neler var?

Bugün yani 25 Ekim Cuma aktüel ürünler listesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. BİM kataloğunda birbirinden kullanışlı yeni ürünler sizleri bekliyor. Kış aylarına girerken gripten korunmak için mutlaka C vitamini barındıran portakal ve narları tüketmek gerekiyor. Portakal ve Nar sıkacağı da 99 liraya satışa çıkıyor. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çocuklarınız için en güzel ürünleri piyasadaki fiyatlarının çok daha uygununa listesinde bulabilirsiniz. Özellikle 25 Ekim ev hanımlarını yakından ilgilendiriyor!

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:07
Aktüel ürünler bugün satışa çıkıyor! 25 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Marketlerin aktüel ürünler listesi, en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem BİM hem A101 hem de ŞOK marketler kataloğu içerisinde oldukça uygun ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta da dopdolu! Kadın / Erkek sweathirtler, eşofman takımları, erkek deri ayakkabılar, orta ve büyük valizler, Kumtel duvar ısıtıcısı, çarşaf yastık takımları, çocuk terliklerş ve TV diz üstü battaniyeleri gibi ürünler piyasadan çok ucuza 25 Ekim Cuma listesinde olacak...

DOPDOLU BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Aktüel ürünler bugün satışa çıkıyor! 25 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
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