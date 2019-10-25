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saat kaçta? 25 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

İslam alemi için oldukça önemli bir ibadet olarak sayılan saat kaçta kılınacak? Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günü olan Cuma gününde kılınacak namaz için hangi şehirlerde saat kaçta ezan okunacağı merakla araştırılıyor? Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan namaz vakitleri çizelgesine göre “Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun cevabı, her bir il için belli oldu. Bu kapsamda il il namaz vakitleri yoğun olarak araştırılırken özellikle İzmir, Ankara, İstanbul gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde Cuma namazının kılınacağı saat merak konusu. İşte Kur’an-ı Kerim’de isim verilerek emredilen tek namaz olan Cuma namazı için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı vakti…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:18
Cuma namazı saat kaçta? 25 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

Cemaatle birlikte ifa edilmesi, Müslümanların birlik ve beraberlikleri ile maddi ve manevi açıdan dayanışmalarının açık bir göstergesi olan, bu yönüyle de bir ibadet olmasının yanı sıra sosyal ve ahlaki yönleri bulunan Cuma namazı, her hafta Müslüman dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Dolayısıyla Cuma namazına yönelik konular da yoğun olarak araştırılıyor. Bu konuların başında ise Cuma namazının kılınacağı saat bilgisi geliyor. İşte Müslüman dünyasının yoğun olarak araştırdığı 25 Ekim günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı…

İSTANBUL'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı, 12:53'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

ANKARA'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

Ankara'da Cuma namazı, 12:38'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İZMİR'DE 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir'de Cuma namazı, 13:01'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

BURSA'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

Bursa'da Cuma namazı, 12:53'Te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta? 25 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!
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