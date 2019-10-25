Cuma namazı saat kaçta? 25 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

Cemaatle birlikte ifa edilmesi, Müslümanların birlik ve beraberlikleri ile maddi ve manevi açıdan dayanışmalarının açık bir göstergesi olan, bu yönüyle de bir ibadet olmasının yanı sıra sosyal ve ahlaki yönleri bulunan Cuma namazı, her hafta Müslüman dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Dolayısıyla Cuma namazına yönelik konular da yoğun olarak araştırılıyor. Bu konuların başında ise Cuma namazının kılınacağı saat bilgisi geliyor. İşte Müslüman dünyasının yoğun olarak araştırdığı 25 Ekim günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı…

İSTANBUL'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı, 12:53'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

ANKARA'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

Ankara'da Cuma namazı, 12:38'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İZMİR'DE 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir'de Cuma namazı, 13:01'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

BURSA'DA 25 EKİM CUMA NAMAZI KAÇTA?

Bursa'da Cuma namazı, 12:53'Te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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