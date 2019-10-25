Gece kulübü sahibine kurşun yağmuru

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Bursa'da gece kulübü işleten 40 yaşındaki Zeynel Demir, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Demir, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesindeki yeni restore ettirdiği gece kulübüne giderek çalışan işçileri kontrol etti. Bir süre sonra kulüpten çıkan Zeynel Demir, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içinde yere yığılan Zeynel Demir, çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıyı görüntülerden tespit etti. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.