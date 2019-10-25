Haftasonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den bu illere son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroji hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar için Türkiye Geneli hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son dakika uyarısına göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı hakkında tüm detaylar ve Türkiye geneli il il tahminler haberimizde...

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu!