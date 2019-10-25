İnternetten maymun satışına operasyon

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve internet üzerinden satış yapılan hayvanlara yönelik operasyon düzenledi. İnternet üzerinden tespit yapan Sanal Devriye Ekipleri'nin verdiği bilgi üzerine harekete geçen sivil Kaçakçılık Polisleri, internet üzerinden maymun satışı yapan Y.K. ile alıcı rolünde görüştü. Alıcı rolündeki sivil polisler ile Y.K. arasında Rhesus (Hint Şebeği) ve Örümcek cinsi iki maymunun satışı için 16 bin liraya anlaşma sağlandı. Maymunları teslim almaya giden alıcı rolündeki sivil polisler, şüpheli Y.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K.'nın hakkında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanununa Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Irak üzerinden getirildiği tespit edilen ve sağlık kontrollerinin yapılmadığı belirlenen maymunlara el konuldu.