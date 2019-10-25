Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İSG 2.dönem başvuruları başladı! 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başvurusu nasıl yapılır?

İSG 2.dönem başvuruları başladı! ve Güvenliği (İSG) başvurusu nasıl yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başvuruları bugün itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından alınan başvurular yoğun ilgi görüyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapacaktır. Sınava girecekler için, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak ve her testte 50 soru yer alacak. Peki İSG başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:24
İSG 2.dönem başvuruları başladı! 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başvurusu nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş İSG 2.dönem başvurusuna başladı. Henüz başvurusunu yapmamış olanlar ise '' , şartları nelerdir?'' sorusuna arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere İş Sağlığı ve ve 2. Dönem Sınavı, 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır. İşte İSG başvurularına dair merak edilenler…

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI!

Haberimizden İSG başvurularına dair detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Sınava başvurular, 25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İSG 2.dönem başvuruları başladı! 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başvurusu nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN