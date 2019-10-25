İSG 2.dönem başvuruları başladı! 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başvurusu nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş İSG 2.dönem başvurusuna başladı. Henüz başvurusunu yapmamış olanlar ise '' İSG başvurusu nasıl yapılır, İSG başvuru şartları nelerdir?'' sorusuna arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı, 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır. İşte İSG başvurularına dair merak edilenler…

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI!

Haberimizden İSG başvurularına dair detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Sınava başvurular, 25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.