Kapkaç yaparken hayatından oldu

BUGÜN NELER OLDU

senyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde Songül Özgül'ün telefonunu alan 2 kişi motosikletle olay yerinden kaçmaya başladı. Kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. ise aracıyla kapkaççıları takibe aldı. Bu sırada ters yola giren kapkaççıların motosikleti bir servis minibüsüne çarparak yola savruldu. Motosikletteki Abdullah A. (17) ve Emrah Yüksel (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah Yüksel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.