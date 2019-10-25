Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası 'Esra Erol’da' da ortaya çıktı!

TÜM DÜĞÜM ESRA EROL'DA PROGRAMINDA ÇÖZÜLDÜ

Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası Esra Erol'da ortaya çıktı. Esra Erol'da programına katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğullar Hamit Demiröz'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti. Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.