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Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası '’da' da ortaya çıktı!

Akıllara durgunluk veren yalan zinciri 'da ortaya çıktı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akıl almaz bir olay yaşandı. Programa katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğullar 'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti. Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:55
Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası 'Esra Erol’da' da ortaya çıktı!

TÜM DÜĞÜM ESRA EROL'DA PROGRAMINDA ÇÖZÜLDÜ

Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası 'da ortaya çıktı. Esra Erol'da programına katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğullar 'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti. Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

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Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası 'Esra Erol’da' da ortaya çıktı!
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