Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük önemi olan günlerin başında gelen Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu önemli gün; Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olarak kabul edilmektedir. Tüm İslam âlemi bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirip dualarını etmek için gün saymaya başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne geliyor? İşte o tarih…

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah Aleyhisselam'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesidir. Bütün kandillerin İslam âlemi için önemi oldukça büyüktür. Bu mübarek gecede çokça ibadet edilir. Haberimizin devamından 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını bulabilirsiniz…