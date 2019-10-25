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ne zaman? hangi güne denk geliyor?

'ne sayılı günler kala Müslüman vatandaşlar bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir ve Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olarak bilinir. Anlamı "doğum zamanı" olarak bilinir. Peki, ? hangi güne geliyor?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:50
Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük önemi olan günlerin başında gelen 'ne sayılı günler kala vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu önemli gün; Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olarak kabul edilmektedir. Tüm İslam âlemi bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirip dualarını etmek için gün saymaya başladı. Peki, ? hangi güne geliyor? İşte o tarih…

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah Aleyhisselam'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesidir. Bütün kandillerin İslam âlemi için önemi oldukça büyüktür. Bu mübarek gecede çokça ibadet edilir. Haberimizin devamından 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını bulabilirsiniz…

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Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
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