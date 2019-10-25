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taburcu oldu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Muazzez Abacı taburcu oldu
Evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerinden kırılan ve dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Muazzez Abacı 4 hafta daha yürüyemeyecek. Talihsiz kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede sağ ayak bileğinde çiftli kırık tespit edilmiş ve ameliyata alınmıştı. Abacı, tedavilerinin ardından dün taburcu oldu. Sedyeyle hastaneden ayrılan ve ambulansla evine giden Abacı, "Hastanede herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine minnettarım. Ayağımda 3 tane kırık vardı. Bayağı zor bir ameliyat geçirdim. Biraz ağrım var. Tüm sevenlerim benim için dua etsin" diye konuştu. Abacı'nın doktoru Prof. Dr. Demir Budak ise "Güzel bir ameliyat geçirdik. 4 haftalık bir alçı süremiz var. Sonrasında yürümeye başlayacak" dedi.
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Muazzez Abacı taburcu oldu
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