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canlı yayınında son dakika: Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı konuştu! Çantanın içerisinde...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, naylonlanarak kefenlenmiş halde öldürülen Gülümser Bulut hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Anlı'nın ekibi, Kahraman'a ulaşarak Gülümser Bulut cinayetine yönelik sorular sordu ve hakkındaki iddiaları cevaplamasını istedi. Yunus Kahraman, Nilgün Kırlı'yı öldürmesinden Gülümser Bulut cinayetindeki şüpheye kadar iddialara açıklık getirirken, çarpıcı sözler kullandı. Yaşlı kadının yanına gittiği son günü anlatan şüpheli, o an yaşananları teker teker itiraf etti. İşte, 25 Ekim 2019 Cuma günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:30
Müge Anlı canlı yayınında son dakika: Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı konuştu! Çantanın içerisinde...

ile Tatlı Sert programında, bugün de Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken canlı yayında son dakika açıklamaları yapıldı. Anlı'nın ekibi, yaşlı kadının katil zanlısı olarak değerlendirilen Yunus Kahraman'a ulaşırken; iddialara açıklık getirmesini istedi. Müge Anlı'nın sorduğu sorulara cevap veren Yunus Kahraman, hakkında dolaşan tüm iddiaları yanıtladı ve Gülümser Bulut'un yanına gittiği son gün neler olduğu tüm detayları ile aktardı. Kahraman, yanında siyah çantası ve kırmızı poşet olduğunu da kabul ederken; içerisinde neler olduğu teker teker itiraf etti.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNİN BİR NUMARALI ŞÜPHELİSİ KONUŞTU!

Programın 25 Ekim 2019 Cuma, yani bugünkü canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi ve 'Gülümser Bulut'u kim öldürdü?' sorusuna yanıt aranmaya çalışıldı. En önemli şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman, çarpıcı ifadelerde bulundu. Kahraman'ın açıkladığı bilgiler, milyonları ekran başına kilitledi.

İşte, 25 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki son dakika detayları...

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika: Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı konuştu! Çantanın içerisinde...
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