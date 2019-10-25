Otizmli Arda’ya üniformalı sürpriz

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İstanbul'da yaşayan Sevinç Ş., otizm hastası oğlu Murat Arda Ş.'nin polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirterek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe gönderdi. Başvuru üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Murat Arda isimli öğrenciyi resmi ekip aracıyla öğrenim gördüğü okuldan aldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Arda'ya resmi polis kıyafetleri giydirildi. Murat Arda ile annesi polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Murat Arda ve ailesi polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.