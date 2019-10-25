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Sahibini hastane önünde bekliyor

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Sahibini hastane önünde bekliyor
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşayan Ayşe Çakır, kanser nedeniyle Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi altına alındı. Çakır'a hastanede oğlu Musa Çakır refakat ederken, ailenin soyadlarından esinlenerek 'Çakır' adını verdiği köpeklerinin ise 20 gündür hastane önünde beklemesi dikkati çekiyor. Sadakatiyle görenlerin ilgisini çeken Çakır ile hastane personeli yakından ilgileniyor. Annesinin mahallede Çakır'ı yanından hiç ayırmadığını ifade eden Musa Çakır, "Köpeğimiz de şimdi hastanenin kapısında annem dışarı çıkıp gelecek diye onu bekliyor. Evden çıktığımız günden beri bizi takip etti. Hastanede olduğumuzu anladığı zaman hiç yanımızdan ayrılmadı" diye konuştu.
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Sahibini hastane önünde bekliyor
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