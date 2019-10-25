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Yeni haftanın 23- 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Çarşamba gününden itibaren başlayan fırsat kataloğunda mutfak araç gereçlerinden teknolojik aletlerine varana kadar sayısız ürün yer aldı. 23 Ekim’den 29 Ekim’e kadar sürecek olan ürünlerde Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL, Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL, CVS Fanlı Isıtıcı 54,90 TL, Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL, Dijital Baskılı Yağmurluk 69,90 TL’den satışa sunulacak. İşte indirimli tam listesi

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:08
Yeni haftanın ŞOK 23- 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta yeni indirim listesiyle yüzleri güldüren aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK kataloğunda sınırsız sayıda indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bugünden itibaren başlayan indirimli ürünler listesinde mutfak araç gereçleri, kışlık giysiler (mont, kaban, ayakkabı) yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencileri yakından ilgilendiren ürünlerinde çift kişilik penye çarşaf, tek kişilik pamuklu battaniye, çift kişilik pamuklu battaniye indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haberimizden 23-29 Ekim ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu tam listesine bakabilir, fiyat listesini inceleyebilirsiniz…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK SÜRPRİZ! (23-29 EKİM 2019)

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. On binlerce vatandaş hem uygun fiyata hem de kaliteli ürünlerden dilediğince faydalanabilecek. Haberimizin aşağısında yer alan görselden ŞOK kataloğuna erişebilir, bütçenize uygun fiyatlar listesine göz atabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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Yeni haftanın ŞOK 23- 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?
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