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Son dakika: 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet uygulayan baba hakkında şok gelişme!

Son dakika haberine göre, Tuğba'ya şiddet uygulayan babasının 9 gün tutuklu kaldığı öğrenildi. Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına evinde şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A'nın iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:32
Son dakika: 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet uygulayan baba hakkında şok gelişme!

Baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralama suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 18 Ekim'de kabul edilmesi üzerine 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A'nın tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemenin tensip zaptında yer alan gerekçesinde, sanık Muzaffer A. hakkında istenen ceza miktarı dikkate alınarak üst hadden ceza alsa bile alınacak cezanın 5 yılı geçmemesine dikkat çekildi. "Suçun toplumda infial uyandırma gerekçesinin madde metininde yer almaması, sosyal medya hesaplarını etkin ve subjektif algılarına göre kullanıp yönlendiren kişilerin inisiyatifinin kamuoyunu tümüyle yansıtmayacağı" belirtilerek "tutukluluk halinin devamının muhtemel mağduriyete dönüşmemesi için" sanığın tahliyesine karar verildi. Sanık Muzaffet A'nın ikametine en yakın karakola haftanın bir günü imza atması yönünde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca Tuğba A. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

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Son dakika: 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet uygulayan baba hakkında şok gelişme!
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