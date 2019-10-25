Son dakika haberi: Amcasının oğlunun cinsel istismarına dayanamadı intihar etti! Bıraktığı not yürekleri burktu...

Amcasının kızı henüz çocukken ona cinsel istismarda bulunan Selahattin S., evlenince de kuzenini rahat bırakmadı ve fotoğraf, video şantajıyla nitelikli cinsel istismarda bulundu. Not bırakıp intihar eden Ayşenur'un ardından gözaltına alınan Selahattin S., "bende telefon numarası bile yok" dedi ama 3 yıl içinde Ayşenur G.'yi yüzlerce kez arayıp 1612 defa mesaj attığı ortaya çıktı! Antalya'da yaşanan olaydan son dakika bilgileri geliyor!

Antalya'da, 1997'de doğan Ayşenur G., 6 ve 10 yaşındayken Selahattin S. (30) tarafından istismara uğradı. Ayşenur G. bu istismardan yakasını kurtarabilmek için 2015'te Mustafa G. ile evlendi. Selahattin S. bu kez "Elimde video ve fotoğraflar var" diye tehdit ederek genç kadına 3-4 kez nitelikli cinsel istismarda bulundu. Ayşenur G., 5 Nisan 2017'de ilk önce eşi Mustafa G.'ye ardından babası Mustafa S. ve kardeşi Mehmet S.'ye yaşadıklarını anlattı. Üç gün sonra, 8 Nisan'da evinde intihar etti.

'OĞLUMA İYİ BAK' YAZDI

Ayşenur G., eşine bıraktığı veda notunda "Seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Boynu bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu ve huzurlu olacaksın. Oğluma iyi bak, sev ve ilgi göster. Şunu hiçbir zaman unutma: Sana söylediğim her şey gerçek. Ben sana kızoğlankız geldim, namusumu koruyamadım. Çünkü içimde seni kaybetme korkusu vardı" diye yazdı.

Baba Mustafa S. ise ifadesinde "Kızım çocuk yaştayken Selahattin'in kendisine tacizde bulunduğunu, nişanlandıktan sonra 3-4 kez tecavüz ettiğini söyledi. Üç gün sonra kızımın intihar ettiğini öğrendim" dedi.