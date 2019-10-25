SON DAKİKA! İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi...

Marmara'da bir deprem daha! İstanbul Silivri'de saatler 14 civarını gösterirken ufak çaplı bir deprem meydana gelmişti. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise İstanbul Silivri'de bu sefer 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSTANBUL SİLİVRİ'DE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! AFAD AÇIKLADI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin saat 15:56'da yaşanan depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu açıklandı.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

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