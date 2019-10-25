Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA! İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi...

! 'da korkutan ! İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem! 'dan açıklama geldi...

’da bir kez daha oldu. Gelen haberinde İstanbul Silivri’de deprem meydana geldiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları..

Giriş Tarihi: 25.10.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 17:26
SON DAKİKA! İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi...

Marmara'da bir deprem daha! İstanbul Silivri'de saatler 14 civarını gösterirken ufak çaplı bir deprem meydana gelmişti. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise İstanbul Silivri'de bu sefer 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSTANBUL SİLİVRİ'DE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! AFAD AÇIKLADI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin saat 15:56'da yaşanan depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu açıklandı.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

Büyük İstanbul depremi hakkında ezber bozan flaş açıklama... Prof. Dr. Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklaması olay olacak!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul Silivri'de 3.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN