Son dakika haberi: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Mahkemenin kararı belli oldu

Kızını darbeden anne ile ilgili mahkemeden son dakika kararı geldi. Gökçebey ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T., bir süre sonra, eşinin kızları Esila'yı darbettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU!

Ardından da polise şikayetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.