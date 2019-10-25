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haberi: günlerce bu olayı konuşmuştu! Mahkemenin kararı belli oldu

2013 yılında evlendiği Tuğba T.’den iki yıl sonra çocuğu olan Erdem T. bir süre sonra eşinin kızları Esila’yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti. Kameralara aldığı görüntülerle polise giden baba Erdem T. şikâyetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Tuğba T. ‘nin cezası belli oldu. İşte haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.10.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 13:42
Son dakika haberi: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Mahkemenin kararı belli oldu

Kızını darbeden anne ile ilgili mahkemeden kararı geldi. Gökçebey ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T., bir süre sonra, eşinin kızları Esila'yı darbettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU!

Ardından da polise şikayetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Son dakika haberi: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Mahkemenin kararı belli oldu
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