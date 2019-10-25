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Son dakika: "Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın" dediler... Döverek senet imzalattılar!

... ’ın Tuşba ilçesinde ‘sen mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Polis merkezinde ifade veren A.A., Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde buluştuğu kadının kendisini boş bir araziye götürdüğünü, araçtan indikleri esnada ise tanımadığı 3 şahsın “sen nasıl mahallenin namusuyla oynarsın” diyerek kendisini darp ettiklerini kaydetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:46
Son dakika: Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın dediler... Döverek senet imzalattılar!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ekim günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen A.A. isimli şahsın yaptığı müracaatta, Çaldıran ilçesinde oto galericilik işi yaptığını ve 17 Ekim günü kendisini telefonla arayan bir kadınla tanıştığını beyan ettiği belirtildi. Kadının kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini ve 18 Ekim günü görüşmek için il merkezine geldiğini ifade eden A.A., Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde buluştuğu kadının kendisini boş bir araziye götürdüğünü, araçtan indikleri esnada ise tanımadığı 3 şahsın "sen nasıl mahallenin namusuyla oynarsın" diyerek kendisini darp ettiklerini kaydetti.

'Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın' diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı

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Son dakika: "Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın" dediler... Döverek senet imzalattılar!
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