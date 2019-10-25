Turkısh Bagel değil, “Simit”

2000 yılından bu yana her 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait ürünlerin başında gelen 'simit' de yer aldı.

Simit, Oxford Sözlükte; Türkiye menşeli, üzeri pekmez ve susama bulanarak halka şeklinde pişirilen bir çeşit ekmek, ya da buna benzer bir ekmek türü" tanımlamasıyla yer aldı. Simit kelimesinin ilk kez İngilizce'de 1836 yılında Amerikan delegelerinin yurt dışı görevleriyle ilgili yazıları içeren 'Missionary Herald' adlı kitapta geçtiği belirtildi. 'Simit'in ayrıca 1998 ile 2014 yıllarında popüler Food & Travel ve Guardian yayın organlarında geçtiği ifade edildi. Simit birçok İngiliz tarafından 'Turkish bagel' adıyla biliniyordu.

Konuyu değerlendiren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Simidin dünyada tanınmasını millî bir görev olarak gördüklerini belirterek, "Oxford sözlükte yer almasının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Londra'dan Amsterdam'a, Mekke'den New York'a dünyanın 25 ülkesinin en işlek merkezlerinde Simit Sarayı mağazalarının bulunduğunu ifade eden Kavukcu, 2012 yılından bu yana "Simidi dünyaya tanıtmayı bir görev olarak bildik ve yurt dışında Turkish Bagel yerine Simit kelimesini kullandık. Oxford sözlükte doğrudan yer alması, çabalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor"dedi. Kavukcu ayrıca 2 sene önce simidin Unesco nezdinde dünya kültürel miras listesinde yer alması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduklarını belirterek, "Bakanlık yetkilileri ile çalışmalarımız devam ediyor, Türkiye ürünlerinin markalaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.