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Uzman isimden son dakika açıklaması: "Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz"

Son depremler ile ilgili son dakika haberi geldi. (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, 'nin riski haritasının 2019'da yenilendiğini ve en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritasının olduğunu belirterek, "Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. Dolayısıyla şu anda 'Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?' bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil." dedi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:49
Uzman isimden son dakika deprem açıklaması: Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz

İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da 26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulunurken, bazıları bu depremi "uyarı" şeklinde yorumladı. İstanbul için "beklenen büyük " tezlerinin konuşulduğu süreçte kimi uzmanlar depremin sadece İstanbul'un değil, 'nin gerçeği olduğuna değindi.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. İlki, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, beklenen depreme kıyasla şiddetinin küçük olduğunu söyledi.

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Uzman isimden son dakika deprem açıklaması: "Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz"
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