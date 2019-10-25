Uzman isimden son dakika deprem açıklaması: "Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz"

İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da 26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulunurken, bazıları bu depremi "uyarı" şeklinde yorumladı. İstanbul için "beklenen büyük deprem" tezlerinin konuşulduğu süreçte kimi uzmanlar depremin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin gerçeği olduğuna değindi.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. İlki, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, beklenen depreme kıyasla şiddetinin küçük olduğunu söyledi.