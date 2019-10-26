28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı? 29 Ekim Salı PTT, kargo açık mı? İşte yanıtı…

28 Ekim ve 29 Ekim'de kargo ve PTT'nin tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere resmi kurum ve daireler Salı gününün resmi tatil olması nedeniyle görev yapmayacaklar. Bu noktada vatandaşlar arama motoru üzerinden '28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü kargo ve noterler açık mı' sorusunu merak ediyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtın sizler için hazırladık…

28 EKİM PAZARTESİ VE 29 EKİM SALI PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

28 EKİM VE 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı2nda ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

PTT 28 EKİM VE 28 EKİM'DE AÇIK MI?

PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2019 günü başlayacak.