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28 ve 29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? Pazartesi ve salı günü hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

’nın gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar, resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak kurum ve kuruluşların hangileri olduğunu araştırıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim günü resmi daire ve kurumlar faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim günü ise yarım günlük resmi tatil yapılacak. Resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak yerlerin arasında hastane ve eczaneler de geliyor. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen 29 Ekim’de hastane ve eczaneler tatil mi, 28 Ekim’de hasta ve eczaneler yarım gün tatil yapacak mı sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 26.10.2019 17:00
28 ve 29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? Pazartesi ve salı günü hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlama dolayısıyla her yıl 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar resmi tatil dolayısıyla hastane ve eczanelerin faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı…

29 VE 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu günde hastane ve eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.

Bununla birlikte yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de hasta ve eczaneler kaça kadar açık sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.

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28 ve 29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? Pazartesi ve salı günü hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
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