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'de bankalar açık mı? bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

’in olarak resmi tatil ilan edilmiş olması dolayısıyla 29 Ekim’e denk gelen Salı günü resmi kurum ve daireler faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte tarihinin de yarım gün tatil olması, Salı günü tatil yapacak kurumların Pazartesi günü saat kaça kadar açık olacağı merakını doğuruyor. 28 Ekim Pazartesi idari tatil mi? Pazartesi günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık olacak? Yarım günlük resmi tatile ilişkin merak edilen bu gibi detayları derledik.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:15
29 Ekim'de bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

28 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün resmi tatil ilan edilmiş olması, haftanın ilk günü PTT, noter gibi kurumların yanı sıra bankalarda işlem yapması gerekenler tarafından 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi? Resmi daire ve kurumlar öğleden sonra açık olacak mı? gibi soruların yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. İşte merak edilen bu soruların cevapları…

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü, her yıl büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Buna bağlı olarak bayram kutlamaları dolayısıyla 29 Ekim günü resmi tatil ilan edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar yarım gün açık olacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü banka işlemlerinin öğleden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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