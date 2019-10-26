29 Ekim'de bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

28 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün resmi tatil ilan edilmiş olması, haftanın ilk günü PTT, noter gibi kurumların yanı sıra bankalarda işlem yapması gerekenler tarafından 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi? Resmi daire ve kurumlar öğleden sonra açık olacak mı? gibi soruların yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. İşte merak edilen bu soruların cevapları…

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü, her yıl büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Buna bağlı olarak bayram kutlamaları dolayısıyla 29 Ekim günü resmi tatil ilan edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar yarım gün açık olacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü banka işlemlerinin öğleden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.