Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bayer Leverkusen 2 - 2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)

2 - 2 (MAÇ SONUCU)

9. hafta karşılaşması kapsamında milli oyuncularımız ve 'in forma giydiği ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte maçın detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.10.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 23:22
Bayer Leverkusen 2 - 2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga 9'uncu hafta mücadelesinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formalarını giydiği Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58'inci dakikada Lucas Alario'dan gelirken, konuk takımın gollerini 40'ıncı dakikada Milot Rashica ve 48'inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.
Mücadelede Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika forma giydi. Bayer

Leverkusen de ise Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay 62 dakika sahada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayer Leverkusen 2 - 2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN