Bunun adı azmin zaferi: Önce mübaşir, zabıt katibi şimdi de avukat oldu! Hedefi ise hakim olmak...

5 yıl boyunca Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde mübaşirlik yaptı. Zabıt katipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinin ardından üniversite sınavına girdi ve Hukuk Fakültesini kazandı. "Yargılamanın her aşamasında bulundum" diyerek avukat olma hayalini gerçekleştiren Müslüm Özev'in şimdiki hedefi ise hakim olmak! İşte detaylar...

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda mübaşirlik yapan 36 yaşındaki Müslüm Özev, 2011 yılında Görevde Yükselme Sınavı'na girerek zabıt katibi oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçici olarak Yazı işleri Müdürlüğü de yapan Özev, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık yapmaya başladı.