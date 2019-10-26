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Bunun adı azmin zaferi: Önce mübaşir, zabıt katibi şimdi de avukat oldu! Hedefi ise hakim olmak...

Bir insanın azmettikten sonra sınırının olmadığı bir kez daha kanıtlandı! , önce mübaşir sonra zabıt katibi olarak başladığı iş hayatında şimdi adının önüne Avukat ibaresini eklettirdi. Azmin sonucunda avukat olan Müslüm Özev'in sıradaki hedefi ise hakim olmak! haberini, sosyal medyada da en çok paylaşışan haberlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 09:58
Bunun adı azmin zaferi: Önce mübaşir, zabıt katibi şimdi de avukat oldu! Hedefi ise hakim olmak...

5 yıl boyunca Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde mübaşirlik yaptı. Zabıt katipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinin ardından üniversite sınavına girdi ve Hukuk Fakültesini kazandı. "Yargılamanın her aşamasında bulundum" diyerek avukat olma hayalini gerçekleştiren 'in şimdiki hedefi ise hakim olmak! İşte detaylar...

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda mübaşirlik yapan 36 yaşındaki Müslüm Özev, 2011 yılında Görevde Yükselme Sınavı'na girerek zabıt katibi oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçici olarak Yazı işleri Müdürlüğü de yapan Özev, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık yapmaya başladı.

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Bunun adı azmin zaferi: Önce mübaşir, zabıt katibi şimdi de avukat oldu! Hedefi ise hakim olmak...
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